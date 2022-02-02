ЧМ-2022. Отбор

Защитник "горняков" оценил жеребьевку для сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал положение сборной Украины перед матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Соперники достаточно сильные, но нужно помнить, что еще могла попасться Италия или Португалия. Думаю, что силы примерно равны и все зависит только от нас.

Если честно, еще не смотрел Шотландию так внимательно, чтобы разбирать футболистов и стиль игры. Шотландский футбол — это длинные передачи, борьба, ауты, угловые. Так что будем акцентировать внимание на этом", — приводит слова Матвиенко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, 24 марта подопечные Александра Петракова проведут матч против сборной Шотландии. В случае победы над шотландцами "сине-желтых" ждет победитель пары Уэльс — Австрия.