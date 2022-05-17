ЧМ-2022. Отбор
Захисник киян не зміг продовжити гру.
Денис Попов, фото Динамо К
17 травня 2022, 23:16
Збірна України проводить свій другий товариський матч у 2022 році в гостях у італійського Емполі.
Денис Попов вийшов на поле з перших хвилин, але отримав пошкодження наприкінці зустрічі. Захисник Динамо Київ навіть не зміг залишити поле без сторонньої допомоги.
На 78-й хвилині місце Дениса Попова на полі зайняв Валерій Бондар. Момент пошкодження захисника "Динамо" залишився за межами трансляції.
Гра Емполі — Україна почалась о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.