ЧМ-2022. Отбор

Шотландець не встиг повністю відновитись після травми.

Захисник збірної Шотландії Натан Паттерсон не зможе зіграти у відбірному матчі плей-офф ЧС-2022 проти України. Про це повідомляє Daily Record з посиланням на слова головного тренера національної команди Стіва Кларка.

На початку березня гравець Евертона переніс операцію на кісточці, через що пропустив решту сезону, але відновитися до матчів збірних не встиг.

"До матчу з Україною готуються всі, крім Натана. Йому не вистачило часу для відновлення. Він не зіграє у першому матчі, решта зможуть", — сказав Кларк.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.