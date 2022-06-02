У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1) і тепер зустрінеться з Уельсом за право зіграти на мундіалі.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Олександра Петракова у минулому поєдинку із шотландською збірною.

 
 
Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Шотландія — Україна ви можете на Football.ua.