ЧМ-2022. Отбор

Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "жовто-синіх" у минулому поєдинку відбору на ЧС-2022.

У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1) і тепер зустрінеться з Уельсом за право зіграти на мундіалі.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Олександра Петракова у минулому поєдинку із шотландською збірною.