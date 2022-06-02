ЧМ-2022. Отбор
02 червня 2022, 00:19
Хто був найкращим гравцем збірної України у матчі з Шотландією?
Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "жовто-синіх" у минулому поєдинку відбору на ЧС-2022.
Гравці збірної України, Getty Images
02 червня 2022, 00:19
У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1) і тепер зустрінеться з Уельсом за право зіграти на мундіалі.
Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Олександра Петракова у минулому поєдинку із шотландською збірною.
Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Шотландія — Україна
ви можете на Football.ua
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