ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник збірної України прокоментував перемогу над Шотландією.

Збірна України напередодні здобула надважливу перемогу на шляху до чемпіонату світу в Катарі, обігравши в гостьовому матчі Шотландію (3:1).

Шотландія — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко, на рахунку якого одна гольова передача в звітній грі, після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Емоції позитивні, але немає часу радіти. Попереду важливий матч — фінал всього нашого життя. Треба гарно відновитись і підготуватися якомога краще. Кожен має показати свою найкращу гру.

Усі добре розуміють, яка ситуація в країні, головний тренер підібрав правильні слова. Узагалі багато говорити не треба, всі ж розуміють ситуацію.

Війна об'єднала нашу команду ще сильніше. Вболівальники... вони були найкращими. Ми чули їх протягом всіх 90-та хвилин. Дякую їм за це. Кожен з гравців підбадьорював один одного на полі. Може ми не маємо в команді суперзірок, але ми команда-зірка — ми б'ємося один за одного!

Я б назвав цей стадіон фартовим для нас. Шотландцям дякую, що підтримали нас, зустріли оплесками. За слова гравців та тренерського штабу. Ми відчуваємо цю підтримку.

Хотілося б, щоб комендантського часу взагалі не було — щоб ми перемогли в цій війні, це наша основна мрія. Я дуже радий, що нам вдалось подарувати українцям посмішки хоча б на декілька хвилин", — заявив український виконавець.

Вирішальний матч кваліфікації Україна зіграє проти Вельсу вже 5 червня.