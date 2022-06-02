ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник збірної України прокоментував перемогу над Шотландією.

Збірна України здобула перемогу над Шотландією (3:1) в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022, завдяки чому стала на крок ближче до поїздки в Катар.

Шотландія — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський, на рахунку якого одна гольова передача в звітній грі, після фінального свистка поділився враженнями від звітної гри.

"Ми грали за наших вболівальників, дуже сподобалось і приємно , що всі нас зустрічали оплесками.

Ця перемога для наших вболівальників, для наших воїнів. Дай бог, коли війна завершиться, вони подивляться матч в записі та будуть радіти.

Я давно такого не чув, щоб суперників підтримували так, як нас підтримали шотландці. Мені шкода, що це був матч, де може бути тільки один переможець. Вони заслуговували на успіх так само як і ми.

Нас дуже добре тут прийняли, але я радий, що зрештою ми перемогли", — заявив український виконавець.

Вирішальний матч кваліфікації Україна зіграє проти Вельсу вже 5 червня.