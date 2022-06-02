ЧМ-2022. Отбор

Керманич збірної Шотландії прокоментував поразку від України.

Збірна Шотландії напередодні була змушена пропустити до наступного раунду кваліфікації до чемпіонату світу-2022 національну команду України через поразку в очній зустрічі (1:3).

Шотландія — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "тартанової армії" Стів Кларк після фінального свистка підбив підсумки виступів своєї команди.

"Буду відвертий — перемогла краща команда. Вітаю Україну й бажаю їй удачі в Кардіффі. Варто також побажати вдачі й збірній Вельсу.

Думаю, там буде хороший матч, і шкода, що нас не буде серед його учасників. Сьогодні був вечір України, а не Шотландії.

Україна не дозволила нам грати із м'ячем. Ми пропустили другий гол раніше, аніж встигли як слід адаптуватися за ходом цього матчу. Нам не вистачало витримки.

Нам не вдавалося опустити м'яч та створювати гольові моменти. Ми б'ємося разом і разом переживаємо невдачі. Зараз нам важко, але незабаром доведеться розпочинати підготовку до наступного циклу", — заявив шотландський фахівець.

Вирішальний матч кваліфікації Україна зіграє проти Вельсу вже 5 червня.