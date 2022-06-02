ЧМ-2022. Отбор

Хавбек збірної Шотландії прокоментував поразку від України.

Напередодні збірна Шотландії не досягла бажаного успіху в кваліфікаційній грі до чемпіонату світу в Катарі, удома поступившись Україні (1:3), через що була змушена припинити свій шлях до міжнародних змагань.

Шотландія — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "тартанової армії" Каллум Макгрегор, на рахунку якого опинився єдиний м'яч його команди, після фінального свистка розповів про власні враження від виступів команди в звітній грі.

"Думаю, що ми робили забагато довгих передач на початку матчу. Останнім часом ми виглядали солідно, демонстрували гарний футбол. Нам вдавалося грати на коротких передачах та контролювати хід матчу. Сьогодні все від самого початку пішло не так, а потім гра перетворилася на боротьбу за м'яч.

Вони довго тренувалися. Ми знали, що вони підійдуть до гри у гарній формі. Це був великий матч. Обидві команди були готові. Але нам не вдавалося контролювати гру так, як ми мали це робити. На цьому рівні дуже важко повертатися в гру після пропущеного м'яча.

Футбол — це гра втрачених моментів та великих можливостей. Джон Макгінн грав фантастично, він був справжнім лідером на полі. Він забив багато м'ячів, сьогодні він пішов із поля без гола, але всі інколи втрачають моменти. Нам потрібно пережити цю невдачу, зібратися і спробувати ще раз", — заявив шотландський фахівець.

Вирішальний матч кваліфікації Україна зіграє проти Вельсу вже 5 червня.