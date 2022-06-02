ЧМ-2022. Отбор

Капітан збірної Шотландії прокоментував поразку від України.

Шотландія напередодні не змогла втримати рівень тиску збоку України, поступившись у надважливому матчі плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 (1:3).

Шотландія — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу

Захисник та капітан "тартанової армії" Ендрю Робертсон після завершення гри дав оцінку діям своєї команди на футбольному полі.

"Разом із фінальним свистком, на нас очікувало велике розчарування. Ми довго чекали на цей матч, але не змогли показати свою гру. Українці призвичаїлися до поля швидше за нас і зіграли краще.

Ми знали, що вони втомляться, тому намагалися повернутись у гру, але це була неймовірно важка боротьба. Найсумніше, що ми не змогли зіграти так, як самі того хотіли. Ми підвели себе сьогодні.

Зараз ми повинні триматися один одного. Знаємо, що на нас чекає неприємний розбір польотів. Зараз ми можемо лише перепросити вболівальників. Ми повинні постаратися та спробувати свою вдачу ще раз", — заявив шотландський виконавець.

Вирішальний матч кваліфікації Україна зіграє проти Вельсу вже 5 червня.