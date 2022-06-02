ЧМ-2022. Отбор

Голкіпер збірної Шотландії прокоментував поразку від України.

Збірна Шотландії напередодні програла Україні (1:3) домашній матч плей-оф відбору до чемпіонату світу-2022, через що остаточно втратила можливість зіграти на першому в історії зимовому мундіалі.

Шотландія — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу

Голкіпер "тартанової армії" Крейг Гордон після фінального свистка розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми дуже розчаровані, бо багато працювали над тим, щоб дістатися цього матчу. Нам не вдалося зіграти на своєму звичному рівні — це слід визнати.

Ми зіграли погано. Коли пропускаєш, намагаєшся проаналізувати пропущені голи та зрозуміти, що можна було зробити краще. Ми обов'язково попрацюємо над цим.

У більшості гравців ще буде шанс спробувати знову, вони досить молоді, але закінчувати відбір саме таким чином завжди неприємно. Особисто для мене, у більшості випадків саме так усе й закінчувалося", — заявив шотландський виконавець.

Вирішальний матч кваліфікації Україна зіграє проти Вельсу вже 5 червня.