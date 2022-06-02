ЧМ-2022. Отбор

Легендарний англійський нападник похвалив збірну України за гру проти Шотландії.

У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1) і тепер зустрінеться 5 червня з Уельсом за право зіграти на мундіалі.

Легендарний форвард збірної Англії та футбольний експерт Гарі Лінекер у черговий раз підтримав український народ у боротьбі з російською агресією та віддав належне підопічним Олександра Петракова за підсумками матчу із шотландцями.

"Українці – це щось особливе. Це надзвичайний виступ. Абсолютно захоплююча гра з неймовірною атмосферою на Гемпден Парк.

Коротка мить радості серед жаху війни в Україні. Які вони дивовижні та стійкі люди", — написав Лінекер в своєму Twitter.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Шотландія — Україна ви можете на Football.ua.