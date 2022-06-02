ЧМ-2022. Отбор

Захисник збірної України — про перемогу над Шотландією у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1) і тепер зустрінеться 5 червня з Уельсом за право зіграти на мундіалі.

Український захисник Віталій Миколенко поділився емоціями від цього протистояння.

"Було важко, але ми мали забивати п'ять голів і закінчувати гру в середині першого тайму. Без нервів, як завжди, ми не можемо.

Після гри команда вилетить у Кардіфф, де цілеспрямовано готуватиметься до гри проти Уельсу. Радіти нам особливо ніколи", — сказав Миколенко в програмі "Головна команда".

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Шотландія — Україна ви можете на Football.ua.