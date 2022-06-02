ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник збірної України — про перемогу над Шотландією у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1) і тепер зустрінеться 5 червня з Уельсом за право зіграти на мундіалі.

Український атакувальний півзахисник Михайло Мудрик поділився емоціями від цього протистояння.

"Я відчуваю гордість за Україну. Нам вдалося зробити маленький крок для перемоги на футбольному фронті. Шотландія мала дуже хорошу підтримку. Нас це не лякало, а давало додаткову мотивацію і заводило", — сказав Мудрик в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Шотландія — Україна ви можете на Football.ua.