ЧМ-2022. Отбор
Півзахисник Бордо прибув до команди.
Данило Ігнатенко, фото УАФ
03 червня 2022, 22:57
Збірна України проводить підготовку до вирішального матчу проти Уельсу у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, до розташування команди прибув півзахисник Бордо Данило Ігнатенко.
Наставник синьо-жовтих Олександр Петраков довикликав гравця французького Бордо, який добре зарекомендував себе у французькому чемпіонаті і якраз отримав британську візу.
Нагадаємо, що усі квитки в сектор України на матч проти Уельсу продано.