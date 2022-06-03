ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник Бордо прибув до команди.

Збірна України проводить підготовку до вирішального матчу проти Уельсу у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, до розташування команди прибув півзахисник Бордо Данило Ігнатенко.

Наставник синьо-жовтих Олександр Петраков довикликав гравця французького Бордо, який добре зарекомендував себе у французькому чемпіонаті і якраз отримав британську візу.

Нагадаємо, що усі квитки в сектор України на матч проти Уельсу продано.