ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Африканський фахівець поділився своїми думками після перемоги над Португалією у чвертьфіналі ЧС-2022.

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Португалії (1:0).

"Ми зустрічалися з чудовою командою Португалії. Ми націлювалися на максимальний результат. Наш капітан отримав травму, але у нас б'ється кожен футболіст.

Перед грою я сказав гравцям, що ми маємо написати історію Африки. І ми це зробили. Ми пройшли далі, використовуючи свої сильні сторони. Ми запитували, як же ми подолаємо цей етап, і ось нам це вдалося. Але ми ще не закінчили.

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Португалія створила нам набагато більше проблем, аніж Іспанія. Це дуже технічна команда.

Я не розумію, як люди можуть критикувати нас. Ми граємо так, як можемо, використовуємо ту зброю, яка у нас є", — наводить слова Реграгі RMC Sport.

Раніше повідомлялося, що Реграгі — перший африканський тренер, який вийшов до півфіналу ЧС.