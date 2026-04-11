Провал збірної Італії у кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року залишив глибокий слід не лише в серцях уболівальників, а й самих гравців. Нападник міланського Інтера та національної команди Піо Еспозіто вперше публічно розповів про свій емоційний стан після того, як його хиба в серії післяматчевих пенальті коштувала Скуадра Адзуррі путівки на Мундіаль.

У драматичному фіналі плейоф проти збірної Боснії та Герцеговини доля кваліфікації вирішувалася в серії одинадцятиметрових ударів. 20-річний Еспозіто взяв на себе відповідальність пробити першим, проте його удар прийняла на себе поперечина.

В інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera молодий форвард зізнався, що цей момент став для нього справжнім ударом.

"Я не зміг одразу осмислити розчарування; я дивився в одну точку і не міг зрозуміти, що сталося; я був у шоці. Моєю першою думкою було те, що я підвів своїх товаришів по команді, вболівальників, які дивилися вдома, друзів та родину. Того дня я був упевнений, що маю пробити перший; я почувався впевнено, але все пішло не за планом. Звісно, я знову вийду на поле, щоб пробити пенальті; я заб'ю деякі м'ячі, а інші промахнуся", — поділився Еспозіто.

Гіркота поразки посилюється тим фактом, що італійці продемонстрували справжній характер у самому матчі. За словами нападника, команда виклалася на повну і навіть у меншості боролася до останнього.

"Я бачив команду, яка виклалася на повну, більшу частину гри провела вдесятьох та створила кілька моментів, але цього було недостатньо. Італія має кваліфікуватися на чемпіонат світу, і ми повинні взяти на себе відповідальність", — наголосив гравець.

Колосальний тиск та стрес змусили футболіста шукати фахової підтримки. На запитання про те, як він справляється з психологічним навантаженням великого спорту, зірка Інтера відповів відверто:

"Кілька місяців тому я почав працювати зі спортивним психологом. Я говорю відкрито, а лікар пропонує практичні поради; це дуже мені допомагає, і мені подобається досліджувати цей бік гри".

Крім того, Еспозіто розповів про те, як виглядає його особистий розпорядок та методи відновлення після виснажливих ігор. Він зізнався, що через надлишок адреналіну ніколи не може заснути після матчів. Замість популярних серед футболістів відеоігор, нападник віддає перевагу живому спілкуванню з близькими людьми, а також інвестує час у саморозвиток — зокрема, він почав відвідувати курси англійської мови, щоб покращити свої комунікативні навички.