Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стів Кларк залишатиметься на чолі національної команди до 2030 року і готує підопічних до матчів групового етапу мундіалю.

Національна збірна Шотландії продовжила трудову угоду з головним тренером Стівом Кларком. Повідомляється, що 62-річний фахівець залишатиметься біля керма шотландців до 2030 року.

Нагадаємо, Кларк очолив збірну Шотландії у 2019 році. До цього він тренував Астон Віллу, Редінг, Вест Бромвіч, а також працював асистентом у Ліверпулі, Вест Гемі та Челсі.

На майбутньому чемпіонаті світу колектив Кларка зіграє на груповому етапі проти Бразилії, Марокко та Гаїті. Мундіаль, який прийматимуть США, Мексика та Канада, розпочнеться 11 червня.