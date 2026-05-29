Збірна Аргентини офіційно представила склад на чемпіонат світу-2026. До заявки чинних чемпіонів світу увійшов 38-річний капітан команди Ліонель Мессі, який виступає за Інтер Маямі.

Тренерський штаб включив до списку 26 футболістів, серед яких гравці АПЛ, Ла Ліги, Серії А, Ліги 1 та MLS.

Склад збірної Аргентини на ЧС-2026:

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Хуан Муссо (Атлетіко Мадрид), Херонімо Рульї (Марсель).

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко Мадрид), Гонсало Монтьєль (Рівер Плейт), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Леонардо Балерді (Марсель), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Факундо Медіна (Ланс).

Півзахисники: Леандро Паредес (Бока Хуніорс), Джовані Ло Чельсо (Бетіс), Родріго Де Пауль (Інтер Маямі), Тьяго Альмада (Атлетіко Мадрид), Есек’єль Паласіос (Баєр), Ніколас Гонсалес (Ювентус), Ніко Пас (Комо), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Енцо Фернандес (Челсі), Валентін Барко (Страсбур).

Нападники: Хуліан Альварес (Атлетіко Мадрид), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хосе Мануель Лопес (Палмейрас), Джуліано Сімеоне (Атлетіко Мадрид).

Аргентина підходить до турніру у статусі чинного чемпіона світу після тріумфу на мундіалі 2022 року в Катарі.