Колишній гравець молодіжних збірних Італії виступатиме за Австралію на мундіалі.

Атакуючий півзахисник Сассуоло Крістіан Вольпато ухвалив рішення змінити футбольне громадянство та представлятиме збірну Австралії. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний футболіст вирішив відмовитися від виступів за Італію та приєднається до табору "соккеруз" напередодні чемпіонату світу-2026. Раніше Вольпато виступав за юнацькі та молодіжні збірні Італії, однак тепер зробив остаточний вибір на користь Австралії.

Очікується, що хавбек стане частиною заявки австралійської національної команди на майбутній мундіаль у Північній Америці. Для збірної Австралії це може стати важливим кадровим підсиленням перед стартом турніру.

На груповому етапі чемпіонату світу-2026 збірна Австралії зіграє проти США, Туреччини та Парагваю.