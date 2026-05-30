Колишній гравець молодіжних збірних Італії виступатиме за Австралію на мундіалі.
Крістіан Вольпато, Getty Images
30 травня 2026, 00:40
Атакуючий півзахисник Сассуоло Крістіан Вольпато ухвалив рішення змінити футбольне громадянство та представлятиме збірну Австралії. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 22-річний футболіст вирішив відмовитися від виступів за Італію та приєднається до табору "соккеруз" напередодні чемпіонату світу-2026. Раніше Вольпато виступав за юнацькі та молодіжні збірні Італії, однак тепер зробив остаточний вибір на користь Австралії.
Очікується, що хавбек стане частиною заявки австралійської національної команди на майбутній мундіаль у Північній Америці. Для збірної Австралії це може стати важливим кадровим підсиленням перед стартом турніру.
На груповому етапі чемпіонату світу-2026 збірна Австралії зіграє проти США, Туреччини та Парагваю.