Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Шотландії, яка вийшла у фінальну частину вперше за 28 років.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ С

ШОТЛАНДІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Збірна Шотландії впевнено пройшла відбір. "Тартанова армія" грала в одному квартеті з Данією, Грецією та Білоруссю. В шести матчах шотландці набрали 13 очок, поступившись лише Греції та зігравши внічию з Данією. Підопічні Стіва Кларка скористались відсутністю очевидного фаворита групи та завдяки сильній фізиці та мотивації досягли результату.

Також варто відзначити, що це результат саме командної роботи. Для розуміння цього достатньо подивитись на список бомбардирів команди у відборі. Жоден з гравців не забив понад два голи, а всього м'ячами відзначались дев'ять виконавців. В цій команді забити може майже кожен. При цьому найкращим асистентом "Тартанової армії" став досвідчений захисник Енді Робертсон — він віддав дві гольові передачі.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Збірна Шотландії з футболу має довгу та водночас доволі драматичну історію виступів на чемпіонатах світу. Шотландці були одними з піонерів міжнародного футболу. Втім на мундіалях вони так і не змогли пройти далі групового етапу.

Вперше команда зіграла на ЧС у 1954 році, а загалом брала участь у восьми турнірах. Найбільш вдалим був період із 1974 по 1990 рік. Тоді шотландці кваліфікувалися на п’ять чемпіонатів світу поспіль.

Особливим для Шотландії став чемпіонат світу 1974 року. Тоді команда не програла жодного матчу — перемога над Заїром, нічиї з Бразилією та Югославією. Однак команда вилетіла через гіршу різницю м’ячів.

Після ЧС-1998 шотландці надовго зникли з великої футбольної сцени. Вони не могли пробитися на мундіаль майже три десятиліття.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: СТІВ КЛАРК

Один із найавторитетніших шотландських тренерів сучасності фактично повернув збірну Шотландії на великий міжнародний рівень. До приходу в національну команду у 2019 році Кларк мав солідну репутацію в англійському футболі. Він працював асистентом у Челсі часів Жозе Моурінью, де вигравав АПЛ. Також очолював Вест Бромвіч, Редінг і Кілмарнок. Саме робота з Кілмарноком стала для нього проривом. Під його керівництвом скромний клуб несподівано фінішував у верхній частині таблиці чемпіонату Шотландії, а Кларк отримав звання тренера року.

У збірній Шотландії Кларк зробив ставку на дисципліну, організовану гру без м’яча та максимальне використання сильних сторін команди. Йому вдалося змінити психологію футболістів. Він повернув команді віру у власні сили після багатьох років невдач. Під його керівництвом шотландці вперше з 1998 року пробилися на великий турнір — Євро-2020.

Кларка часто відзначають за прагматичний підхід, вміння працювати з обмеженим кадровим ресурсом і здатність будувати дуже згуртовані команди, які складно обіграти навіть фаворитам.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ШОТЛАНДІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Крейг Гордон (Гартс), Ангус Ганн (Ноттінгем Форест), Ліам Келлі (Рейнджерс).

Захисники: Енді Робертсон (Ліверпуль), Грант Генлі (Гіберніан), Кіран Тірні (Селтік), Скотт Маккенна (Динамо Загреб), Джек Гендрі (Аль-Іттіфак), Нейтан Паттерсон (Евертон), Ентоні Ралстон (Селтік), Джон Сауттар (Рейнджерс), Аарон Гікі (Брентфорд), Домінік Гайам (Рексем).

Півзахисники: Джон Макгінн (Астон Вілла), Скотт Мактоміней (Наполі), Раян Крісті (Борнмут), Кенні Маклін (Норвіч Сіті), Біллі Гілмор (Наполі), Льюїс Фергюсон (Болонья), Бен Ганнон-Доак (Борнмут), Фіндлей Кертіс (Кілмарнок).

Нападники: Ліндон Дайкс (Чарльтон Атлетік), Че Адамс (Торіно), Лоуренс Шенкленд (Гартс), Джордж Херст (Іпсвіч Таун), Росс Стюарт (Саутгемптон).

ЯК ГРАЄ ШОТЛАНДІЯ?

Шотландія Стіва Кларка — це структурна, дисциплінована команда. Вона робить акцент на організації гри без м’яча і максимальну ефективність у простих фазах гри. Базова схема — варіація 4-2-3-1. Ключова ідея полягає в компактності між лініями. Команда свідомо віддає м’яч супернику, але дуже щільно закриває центральні зони, змушуючи грати через фланги та навіси.

У фазі оборони Шотландія агресивно працює у другому темпі: багато підбирань, блокування прострілів і ставка на фізичну боротьбу. У атаці — це прагматизм: швидкий вихід через вертикальні передачі, активне використання стандартів і підключення півзахисників.

ГОЛОВНА ЗІРКА: СКОТТ МАКТОМІНЕЙ

В Манчестері його не змогли оцінити вчасно. Поки Мактоміней рятував команду у складні моменти голами, його визначили як актив, продаж якого може дозволити підсилити склад. Шотландський півзахисник знайшов себе в Наполі, де Антоніо Конте цінує його сильні якості.

В Серії А Скотт став найкращим гравцем сезону та згодом потрапив у шортліст нагороди Золотий м'яч. Універсалізм Мактомінея вражає: не дивлячись на те, що він півзахисник, може зіграти в центрі захисту, а може й центрального нападника.

Тренерський штаб цінує футболіста не лише за універсальність, а й за характер та здатність вести команду за собою. Це одна з ключових фігур сучасної збірної Шотландії та справжній лідер команди у великих матчах.

ПРОБЛЕМА ШОТЛАНДІЇ

За тим, що в цій команді може забити майже будь-хто, приховується й проблема. У команди немає яскраво вираженого бомбардира. Втім, Че Адамс та Ліндон Дайкс можуть доставити проблеми будь-якому захисту завдяки своїй наполегливості — це дуже неприємні опоненти.

Через це команда часто покладається на епізодичну результативність півзахисників і стандартні положення, а не на профільних гравців у штрафному майданчику. У контексті чемпіонатів світу це критично: на турнірах такого рівня часто різницю робить саме ефективність у вирішальних моментах, а не загальна якість гри.

Шотландія може виглядати організовано й конкурентно проти сильних суперників, але без класичного бомбардира їй складніше конвертувати свої шанси в очки.

ШОТЛАНДЦІ МОЖУТЬ ЗДИВУВАТИ

Попри статус третьої сили в групі, Шотландія цілком здатна створити проблеми будь-кому. Проти Бразилії команда постарається зіграти щільно та зламати темп супротивника. У матчах проти команд рівня Шотландії навіть топ-збірні не завжди можуть реалізувати свою перевагу, якщо не забивають у перші 30 хвилин.

Проти Марокко на шотландців чекає битва з високою інтенсивністю, адже обидві команди добре організовані без м’яча. Гра проти Гаїті буде мати велике значення. Перемога практично гарантує "Тартановій армії" вихід у плей-оф. Це надасть команді психологічну перевагу перед матчем другого туру проти Марокко.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ШОТЛАНДІЇ

Прогноз на виступ Шотландії на чемпіонаті світу оптимістичний, але без завищених очікувань. З огляду на структуру команди Стіва Кларка, дисципліну в обороні та здатність нав’язувати інтенсивний, незручний футбол, шотландці цілком здатні стабільно набирати очки в групі. У поєднанні з якісною формою ключових гравців, зокрема Мактомінея та Макгінна, це дає можливість поборотись за друге місце.

Однак на стадії 1/16 фіналу Шотландія, ймовірно, завершить виступ, поступившись більш індивідуально сильній і глибшій за складом команді.

ПРОГНОЗ:

2 місце у групі С та виліт в 1/16 фіналу