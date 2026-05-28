Нападник збірної Бразилії ризикує не зіграти у поєдинку проти Марокко.

Форвард бразильського Сантоса Неймар отримав чергове ушкодження напередодні старту чемпіонату світу. Додаткове медичне обстеження, яке гравець пройшов у приватній клініці, підтвердило у нього набряк правого литкового м'яза другого ступеня.

Через це ушкодження 34-річний футболіст змушений пропустити найближчі товариські поєдинки "селесао" проти Панами та Єгипту. Крім того, під великим питанням залишається його участь у першому турі групового етапу ЧС-2026 проти Марокко, який запланований на 13 червня.

Медичний штаб національної команди під керівництвом Родріго Ласмара наразі ретельно стежить за процесом відновлення гравця. Очікується, що на повне повернення лідера бразильців до загальної групи знадобиться від двох до трьох тижнів.