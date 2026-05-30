Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Кілька добре знайомих прізвищ для європейських уболівальників.

Національна збірна Канади офіційно представила склад на домашній чемпіонат світу-2026.

Тренерський штаб на чолі з Джессі Маршем включив до списку 26 футболістів, серед яких гравці АПЛ, Чемпіоншипу, Ла Ліги, Серії А, Ліги 1, Бундесліги, MLS та інших європейських чемпіонатів і навіть мексиканської ліги MX.



Воротарі

Дейн Сент-Клер (Інтер Маямі)

Максім Крепо (Орландо Сіті)

Оуен Гудмен (Барнслі)

Захисники

Моїз Бомбіто (Ніцца)

Алфі Джонс (Мідлсбро)

Дерек Корнеліус (Рейнджерс)

Джоел Вотермен (Чикаго Файр)

Люк Де Фужероль (Дендер)

Альфонсо Девіс (Баварія)

Алістер Джонстон (Селтік)

Річі Ларея (Торонто)

Півзахисники

Ніко Сігур (Хайдук)

Ісмаель Коне (Сассуоло)

Стівен Еуштакіу (ФК Лос-Анджелес)

Натан-Ділан Саліба (Андерлехт)

Джонатан Осоріо (Торонто)

Матьє Шуаньєр (ФК Лос-Анджелес)

Алі Ахмед (Норвіч Сіті)

Нападники

Марсело Флорес (Тігрес)

Ліам Міллар (Галл Сіті)

Джейкоб Шаффелбург (ФК Лос-Анджелес)

Тейджон Б'юкенен (Вільярреал)

Джонатан Девід (Ювентус)

Проміс Девід (Юніон Сент-Жилуаз)

Тані Олувасеї (Вільярреал)

Кайл Ларін (Саутгемптон)

Збірна Канади виступатими в групі B у складі Швейцарії, Боснії і Герцеговини та Катару.