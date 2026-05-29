Отримавши виклик від Карло Анчелотті у свій 27-й день народження, нападник прагне закріпити успішний сезон з Манчестер Юнайтед перемогою на Мундіалі.

Матеус Кунья переконаний, що його потрапляння до складу збірної Бразилії на чемпіонат світу було визначено долею. Нападник пройшов через непростий період у кар'єрі, проте зумів повернутися на найвищий рівень, ставши одним із ключових гравців Манчестер Юнайтед у боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів.

Форвард увійшов до списку з 26 гравців, обраних головним тренером Карло Анчелотті. Символічно, що він приєднався до табору національної команди в середу, якраз у свій 27-й день народження. Пропустивши чемпіонат світу 2022 року (тоді він захищав кольори мадридського Атлетіко), Кунья зіткнувся з новими викликами після переходу до Манчестер Юнайтед з Вулвергемптона за 62,5 мільйона фунтів стерлінгів (84 мільйони доларів).

Незважаючи на повільний старт на Олд Траффорд, бразилець провів видатну другу половину сезону: Забив 10 голів та віддав 4 результативні передачі у 33 матчах чемпіонату. Допоміг манкуніанцям посісти третє місце в Прем'єр-лізі. Забезпечив команді повернення до Ліги чемпіонів.

"У футболі, як і в житті, частина процесу — пережити важкі часи та подолати їх. Важко досягти успіху у футболі. Де б я не був, виклики завжди присутні. Подолання їх – це мій головний секрет. Я пишаюся тим, як далеко зайшов; це було нелегко, але приносить глибоке задоволення", — поділився Кунья на пресконференції в п'ятницю.

Тепер Кунья має намір виправдати довіру Карло Анчелотті, який очолив Селесао після відходу з мадридського Реала і має на меті здобути для Бразилії шостий титул чемпіонів світу — перший з 2002 року. Робота під керівництвом такого досвідченого фахівця надихає нападника:

"Після всього, через що я пройшов, моє ім'я опинилося в списку, я прибув у збірну в день народження... Гадаю, це доля», — зазначив футболіст. Він підкреслив, що щасливий бути частиною клубу своєї мрії (Манчестер Юнайтед) і тепер прагне перенести цей успіх на міжнародний рівень.

"Моя мрія — бути на 100% залученим до підготовки до чемпіонату світу. Що б Анчелотті від мене не вимагав, я постараюся зробити все можливе", — додав Кунья, на рахунку якого поки що один гол у 21 матчі за національну команду.

Гравець, який вже має у своїй колекції золоту медаль Олімпійських ігор-2020, вірить у силу позитивного мислення:

"Мати олімпійське золото і трофей чемпіонату світу... Насправді, я не можу просити у Бога більше нічого. Я думаю, що наполеглива праця окупається; зосередженість і позитивні думки дозволяють тобі побудувати свій замок", — резюмував форвард.

На Чемпіонаті світу з футболу 2026 року збірна виступатиме у Групі C. Її суперниками стануть — Марокко — 14 червня 2026 року о 01:00. Гаїті — 20 червня 2026 року о 03:30. Шотландія — 25 червня 2026 року о 01:00.