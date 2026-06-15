Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Воротар став найстаршим футболістом, який дебютував на мундіалі. Він "повозив" Іспанію.

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья вписав своє ім’я в історію чемпіонатів світу після матчу першого туру ЧС-2026 проти Іспанії. Досвідчений воротар став найстаршим футболістом, який будь-коли дебютував на мундіалі.

На момент виходу на поле Возіньї було 40 років і 12 днів. Таким чином він перевершив попереднє досягнення канадця Атіби Гатчінсона, який дебютував на чемпіонаті світу 2022 року у віці 39 років і 288 днів.

Втім, рекордний дебют став лише частиною успішного вечора для ветерана. Саме його надійна гра дозволила Кабо-Верде сенсаційно втримати нічию у поєдинку з одним із фаворитів турніру — збірною Іспанії. Возінья здійснив сім сейвів та не дозволив суперникам жодного разу вразити свої ворота.

Раніше воротаря вже було визнано найкращим гравцем матчу Іспанія — Кабо-Верде. 40-річний футболіст, який на клубному рівні виступає за Шавіш із другого дивізіону Португалії, став головним героєм історичного для своєї країни результату.

Водночас Возінья став рекордсменом лише за віком дебюту на чемпіонатах світу. Найстаршим футболістом, який загалом виходив на поле на мундіалі, залишається єгипетський воротар Ессам Ель-Хадарі, який зіграв на ЧС-2018 у віці 45 років і 161 дня.

Наступний матч на турнірі збірна Кабо-Верде проведе 22 червня проти Уругваю.