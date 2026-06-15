Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

40-річний голкікер виступає у другому дивізіоні чемпіонату Португалії.

Збірна Іспанії у матчі стартового туру групового етапу ЧС-2026 сенсаційно не змогла обіграти Кабо-Верде (0:0).

Кращим гравцем матчу було визнано воротаря збірної Кабо-Верде Возінью, який у 40 років зробив сім сейвів, чим допоміг своїй національній команді зберегти свої ворота на замку.

Зазначимо, що Возінья на клубному рівні виступає за Шавіш, який є учасником другого дивізіону чемпіонату Португалії.

Свій наступний матч Кабо-Верде проведе проти Уругваю – гра запланована на 22 червня.