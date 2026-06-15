40-річний голкікер виступає у другому дивізіоні чемпіонату Португалії.
Возінья, Getty Images
15 червня 2026, 21:45
Збірна Іспанії у матчі стартового туру групового етапу ЧС-2026 сенсаційно не змогла обіграти Кабо-Верде (0:0).
Кращим гравцем матчу було визнано воротаря збірної Кабо-Верде Возінью, який у 40 років зробив сім сейвів, чим допоміг своїй національній команді зберегти свої ворота на замку.
Зазначимо, що Возінья на клубному рівні виступає за Шавіш, який є учасником другого дивізіону чемпіонату Португалії.
Свій наступний матч Кабо-Верде проведе проти Уругваю – гра запланована на 22 червня.