Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Африканська команда вистояла проти одного з фаворитів чемпіонату світу та увійшла до історії мундіалів.

Збірна Кабо-Верде яскраво заявила про себе на дебютному чемпіонаті світу. У матчі першого туру групового етапу мундіалю-2026 африканська команда сенсаційно відібрала очки в Іспанії, зігравши внічию 0:0 в Атланті.

Цей результат дозволив Кабо-Верде вписати своє ім’я до історії світової першості. Команда стала лише другою збірною-дебютантом чемпіонату світу, яка не програла Іспанії у своєму першому матчі на турнірі.

Вперше подібне досягнення було зафіксоване ще на мундіалі 1982 року. Тоді Гондурас у своєму дебютному поєдинку на чемпіонатах світу сенсаційно зіграв внічию з господарями турніру — Іспанією (1:1). Відтоді жоден новачок світової першості не зміг повторити цей результат аж до виступу Кабо-Верде.

Попри тотальну перевагу іспанців, які завдали 23 удари по воротах суперника, африканська збірна продемонструвала чудову організацію гри в обороні. Особливо надійно діяв воротар Возінья, який неодноразово рятував свою команду від пропущеного м’яча.

Окрім історичного досягнення у матчах проти Іспанії, Кабо-Верде також стала першим африканським дебютантом чемпіонату світу за останні десятиліття, якому вдалося уникнути поразки у стартовому поєдинку мундіалю. Таким чином команда здобула не лише важливий бал у групі H, а й одну з найгучніших сенсацій початку турніру.