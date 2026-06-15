Чинний чемпіон Європи почав виступи на мундіалі із сенсації, на яку не розраховував.
Іспанія — Кабо-Верде, Getty Images
15 червня 2026, 20:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Іспанія — Кабо-Верде 0:0
Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Педрі, Родрі (Вільямс, 87), Руїс (Меріно, 71) — Торрес (Ольмо, 81), Оярсабаль, Гаві (Ямал, 71).
Кабо-Верде:
Возінья — Морейра, Лопеш, Боржеш, С. Кабрал (Паулу, 76) — К. Піна, Л. Дуарте (Д. Дуарте, 61) — Мендеш, Монтейру (Арканжу, 79), Ж. Кабрал (В. Семеду, 61) — Лівраменто (Да Кошта, 61).
Попередження: Педрі — С. Кабрал