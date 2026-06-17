Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Ірак та Норвегія.
Ерлінг Голанд, Getty Images
17 червня 2026, 00:28
Національні збірні Іраку та Норвегії зіграють матч першого туру чемпіонату світу-2026 у Бостоні.
Ірак: Хассан — Х. Алі, Тахсін, Хашем, Доскі — Баєш, Аль-Аммарі, Ісмаїл, Джасім — Хуссейн, Аль-Хамаді.
Запасні: Таліб, Басіль, Сулака, Юніс, Хассан, Саадун, Путрос, Амин, Ікбал, Якоб, Шер, М. Алі, Касем, Юсіф, Фарджі.
Запасні: Тангвік, Селвік, Естігор, Бйоркан, Педерсен, Лангас, Фальхенер, Торбсю, Берг, Торстведт, Осгорд, Шельдеруп, Бобб, Гауге, Странд Ларсен.
Норвегія: Нюланн — Р’єрсон, Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе — Едегор, Берге, Аурснес — Серлот, Голанд, Нуса.
Гра Ірак — Норвегія почнеться о 01:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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