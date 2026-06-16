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Для збірної Іраку сам факт участі у чемпіонаті світу став історичним досягненням. Команда Грема Арнольда подолала найдовший кваліфікаційний шлях серед усіх учасників турніру, провівши 21 матч на шляху до фінальної частини. Кульмінацією став драматичний успіх у міжконтинентальному плейоф проти Болівії, де вирішальну роль відіграли лідери команди Аймен Хусейн та Амір Аль-Аммарі.

Арнольд, який уже має досвід роботи на чемпіонатах світу зі збірною Австралії, побудував дуже організований колектив із чіткою структурою гри. Іракці не володіють зірковим складом, однак компенсують це самовідданістю, дисципліною та чудово відпрацьованими командними механізмами. Особливу увагу варто звернути на стандарти — під час азійської кваліфікації більше половини своїх голів команда забила саме після розіграшів стандартних положень.

Втім, Норвегія підходить до турніру в статусі однієї з найнебезпечніших "темних конячок". Після 26-річної відсутності на чемпіонатах світу скандинави повертаються з поколінням, яке цілком здатне замахнутися на великі звершення. Під керівництвом Столе Сольбаккена норвежці бездоганно пройшли відбірковий цикл, вигравши всі вісім матчів і забивши фантастичні 37 м'ячів.

Головною ударною силою є, звісно, Ерлінг Голанд, який наколотив 16 голів у кваліфікації та входить до числа головних претендентів на звання найкращого бомбардира турніру. Але зводити всю міць Норвегії лише до форварда Манчестер Сіті було б помилкою. Мартін Едегор диригує грою в центрі поля, Александер Серлот додає потужності в атаці, а Антоніо Нуса здатен одним ривком розірвати будь-яку оборону. У поєднанні з надійною захисною ланкою це робить норвежців дуже збалансованою командою.

Очікується, що Ірак зробить ставку на компактну оборону та швидкі контратаки через фланги, тоді як Норвегія прагнутиме одразу захопити контроль над м'ячем і нав'язати свій високий темп. Однією з ключових дуелей вечора стане протистояння Аймена Хусейна з центральними захисниками скандинавів, а також боротьба в центрі поля між Аміром Аль-Аммарі та Мартіном Едегором. На папері, звісно, фаворитом виглядає Норвегія, але стартові матчі чемпіонату світу нерідко дарують несподівані сюрпризи.