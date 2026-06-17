Національні збірні Англії та Хорватії зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Техасі.

Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Стоунз, О’Райлі — Андерсон, Райс — Мадуеке, Беллінгем, Гордон — Кейн.

Запасні: Дін Гендерсон, Траффорд, Геї, Берн, Спенс, Кванса, Дж. Гендерсон, Мейну, Роджерс, Езе, Сака, Рашфорд, Воткінс, Тоуні.

Хорватія: Лівакович — Шутало, Вушкович, Гвардіол — Станішич, Модрич, Сучич, Перішич — Маріо Пашалич, Батурина — Муса.

Запасні: Пандур, Котарські, Понграчич, Чалета-Цар, Якич, Ерлич, Моро, Ковачич, Влашич, Фрук, Сучич, Крамарич, Будімір, Матанович, Марко Пашалич.

Гра Англія — Хорватія почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.