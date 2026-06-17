Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Англія та Хорватія.
Ноні Мадуеке, Getty Images
17 червня 2026, 22:09
Національні збірні Англії та Хорватії зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Техасі.
Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Стоунз, О’Райлі — Андерсон, Райс — Мадуеке, Беллінгем, Гордон — Кейн.
Запасні: Дін Гендерсон, Траффорд, Геї, Берн, Спенс, Кванса, Дж. Гендерсон, Мейну, Роджерс, Езе, Сака, Рашфорд, Воткінс, Тоуні.
Запасні: Пандур, Котарські, Понграчич, Чалета-Цар, Якич, Ерлич, Моро, Ковачич, Влашич, Фрук, Сучич, Крамарич, Будімір, Матанович, Марко Пашалич.
Хорватія: Лівакович — Шутало, Вушкович, Гвардіол — Станішич, Модрич, Сучич, Перішич — Маріо Пашалич, Батурина — Муса.
Гра Англія — Хорватія почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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