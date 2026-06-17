Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 17 червня та розпочнеться о 23:00.
Гаррі Кейн та Лука Модрич, фото getty images | football.ua
17 червня 2026, 08:00
Англія та Хорватія розпочинають свій шлях на мундіалі в одному з центральних поєдинків першого туру групового етапу.
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ, 23:00 ▪️ AT&T СТЕДІУМ, АРЛІНГТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Англійці бездоганно пройшли відбірковий цикл, не пропустивши жодного голу. Десь футбол Томаса Тухеля був більш прагматичним, ніж того б хотіли фанати. Але якщо німецький спеціаліст буде давати результат, то які до нього можуть бути питання. Вибір склади багато кого здивував. Коул Палмер минулого літа підкорив США та точно не був би зайвим. Гаррі Магвайр прекрасно завершив сезон, й міг би взагалі бути джокером у нападі.
Втім, Томас Тухель, підбирав гравців під свою систему, і поки що вона працює. Цей турнір стане серйозним лакмусовим папірцем для Елліота Андерсона. Ноттінгем Форест просить за півзахисника рекордну суму, але чи дійсно він настільки хороший?
Матчі Хорватії проти сильних супротивників в процесі підготовку до чемпіонату світу завершились поразками. Бразильцям команда поступилась з рахунком 1:3, а Бельгії — 0:2. Після цього, щоправда, була перемога над Словенією з рахунком 2:1. Що вам важливо знати? В тому матчі забив Модрич, асистував Перишич. В цілому, нічого нового.
Англія фаворит цього протистояння, але ж так було й у 2018. Тоді, на іншому мундіалі, англійці навіть забили перші, але все одно поступились з рахунком 1:2. На Євро-2021 Англія повернула борг, перемігши у групі 1:0, але це був доволі рівний матч. Навряд цього разу команда Томаса Тухеля захоче якоїсь яскравої перемоги. Її цілком влаштує мінімальна перемога.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Англії з коефіцієнтом 1.78, а ймовірний успіх збірної Хорватії оцінюється в 4.75. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.80.
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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АНГЛІЯ: Пікфорд — Джеймс, Геї, Стоунз, О'Райллі — Андерсон, Райс — Сака, Беллінгем, Гордон — Кейн
ХОРВАТІЯ: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Ковачич — Пашалич, Крамарич, Перішич — Будімір
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:0
21+
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