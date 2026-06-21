Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер збірної Іспанії заявив, що для нього важливіші командні успіхи, ніж особиста статистика.

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль прокоментував порівняння з іншими зірками світового футболу та наголосив, що не зациклюється на кількості забитих м’ячів на чемпіонаті світу-2026.

"Мої думки взагалі про інше: у мене немає якоїсь нав'язливої ідеї, що "Мбаппе забив і я теж хочу" чи "Мессі забив – я теж хочу". Мені байдуже на ці порівняння.

По-перше, усі вони старші за мене років на десять, а по-друге, у мене зовсім інший стиль гри. Я хочу отримувати насолоду від футболу, хочу перемагати.

Я ж розумію, що можу наколотити хоч 16 голів, але ми вилетимо в півфіналі – і що з того? Це зовсім не те, чого я прагну", — заявив Ямал RTVE.

Нагадаємо, у стартовому матчі групового етапу ЧС-2026 збірна Іспанії зіграла внічию з Кабо-Верде. Ямал розпочав зустріч на лаві запасних і з'явився на полі на 71-й хвилині.