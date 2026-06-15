Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 15 червня 2026 року.
Кабо-Верде сенсаційно зачохлила атаку Іспанії у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026.
Чинний чемпіон Європи почав виступи на мундіалі із сенсації, на яку не розраховував. Збірна Кабо-Верде обрала прагматичну тактику проти іменитого суперника — і не прогадала. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Іспанія — Кабо-Верде:
Іспанія — Кабо-Верде 0:0
Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Педрі, Родрі (Вільямс, 87), Руїс (Меріно, 71) — Торрес (Ольмо, 81), Оярсабаль, Гаві (Ямал, 71).
Кабо-Верде: Возінья — Морейра, Лопеш, Боржеш, С. Кабрал (Паулу, 76) — К. Піна, Л. Дуарте (Д. Дуарте, 61) — Мендеш, Монтейру (Арканжу, 79), Ж. Кабрал (В. Семеду, 61) — Лівраменто (Да Кошта, 61).
Попередження: Педрі — С. Кабрал