Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Подальша боротьба в групі для команди Джамала Селламі немає сенсу на тлі невиразного другого тайму визначальної гри.

Перший тур чемпіонату світу-2026 залишив дві команди з квартету J без здобутих залікових балів, адже вони поступились фаворитам у боротьбі за вихід до плейоф у особі Аргентини та Австрії. І оскільки раніше цього ігрового дня стало зрозуміло, що навряд чи в цій групі є рівні чинним чемпіонам світу, то залишалось відкритим лише питання боротьби за два потенційних додаткових квитки до наступного раунду змагань.

І тут у Алжира фактично не було такої опції, як утратити очки в дуелі проти Йорданії, яка й сама опинилась майже в безвихідному становищі та в разі поразки достроково б залишилась без можливості долучитись до переліку 32 найкращих команд цього турніру. Додамо сюди також і трохи регіонального протистояння в межах арабського світу, і на виході отримує цілком непогану афішу для незаангажованих уболівальників навіть у такий не надто придатний для перегляду в Європі час.

Але в Санта-Кларі це був фактично прайм-тайм, тож командам Джамала Селламі та Владіміра Петковича треба було як слід постаратись його не зіпсувати. Робили це вони в притаманному для себе стилі, тож від алжирців швидкостей у атаці годі було й чекати, тоді як "лицарі" навіть переважали їх за рівнем гостроти в першому таймі. Тож не дивно, що саме Йорданія відкрила рахунок на 36 хвилині, коли Ат-Тамарі як слід не влучив по м’ячу під час прострілу з лівого флангу від Абу Дахаба, але натомість віддав такий собі гольовий пас на Ер-Рашдана, який набігав позаду.

Тут варто зазначити, що буквально за мить до цього Марез змарнував дуже рідкісний гольовий момент власної команди, тож Алжиру було, про що шкодувати після такої першої половини. Висновки від тренерського штабу "воїнів пустелі" також не забарились, тож поперерві це була вже геть інакша команда, тоді як йорданці віддали м’яч суперникам, а самі сіли в захист відбиватись.

І треба сказати, що відбивалась команда Селламі цілком пристойно до тих пір, поки не пішли подачі кутових до її штрафного з правого флангу. Усе просто — на 69 хвилині Марез навісив на голову Бенбуалі, потім Ріяда замінили на Хадж Муссу, і той зробив те саме, але для Бенсебаїні, який скинув під удар Гуїрі до воротарського на 82 хвилині. І знову констатували той факт, що йорданці не впорались із стандартами суперників, як і першому матчі на турнірі. Тож достроковий виліт виявився закономірним.

У заключному турі національна збірна Йорданії зіграє проти Аргентини, тоді як Алжир протистоятиме Австрії.

Йорданія — Алжир 1:2

Голи: Ер-Рашдан, 36 — Бенбуалі, 69, Гуїрі, 82

Йорданія: Абулейла — Насіб, Аль-Араб, Абу Дахаб (Обайд, 90+1) — Хаддад, Ер-Рашдан, Ер-Равабде, Абу Таха (Абу Хашіш, 85) — Аль-Марді (Аль-Фахурі, 76), Ольван (Абу Зрайк, 90+1) — Ат-Тамарі (Азайзе, 85).

Зідан — Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі (Хаджам, 85) — Будауї (Бенбуалі, 46), Зеррукі (Бенталеб, 46), Маза — Марез (Хадж Мусса, 76), Гуїрі (Белаїд, 85), Шаїбі.Попередження: Абу Дахаб — Зеррукі