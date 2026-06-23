Оборонець збірної Португалії переконаний, що футбольні легенди вже давно все довели на полі.
Канселу та Роналду, getty images
23 червня 2026, 12:46
Захисник національної збірної Португалії Жоау Канселу висловився на підтримку Кріштіану Роналду та Неймара, які останнім часом опинилися в центрі уваги через результати та фізичний стан.
Португалець наголосив, що обидва футболісти не потребують додаткових виправдань чи захисту, адже їхні досягнення у світовому футболі говорять самі за себе.
"Ви вважаєте, їм потрібні "адвокати"? Я думаю, що ні Неймару, ні Кріштіану не треба нічого доводити. Це два талановиті гравці, їхні досягнення у футболі говорять самі за себе.
Я вважаю, що вони знають, ким є для своїх країн. Більше тут особливо нема чого сказати", — заявив Канселу.
Нагадаємо, що Роналду не відзначився результативними діями в стартовому матчі Португалії на чемпіонаті світу-2026 проти ДР Конго, який завершився внічию 1:1. Натомість Неймар пропустив початок турніру через ушкодження литкового м’яза.