Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Оборонець збірної Португалії переконаний, що футбольні легенди вже давно все довели на полі.

Захисник національної збірної Португалії Жоау Канселу висловився на підтримку Кріштіану Роналду та Неймара, які останнім часом опинилися в центрі уваги через результати та фізичний стан.

Португалець наголосив, що обидва футболісти не потребують додаткових виправдань чи захисту, адже їхні досягнення у світовому футболі говорять самі за себе.

"Ви вважаєте, їм потрібні "адвокати"? Я думаю, що ні Неймару, ні Кріштіану не треба нічого доводити. Це два талановиті гравці, їхні досягнення у футболі говорять самі за себе.

Я вважаю, що вони знають, ким є для своїх країн. Більше тут особливо нема чого сказати", — заявив Канселу.

Нагадаємо, що Роналду не відзначився результативними діями в стартовому матчі Португалії на чемпіонаті світу-2026 проти ДР Конго, який завершився внічию 1:1. Натомість Неймар пропустив початок турніру через ушкодження литкового м’яза.