Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чергове досягнення для легендарного форварда.

Кріштіану Роналду продовжує переписувати футбольну історію. Форвард збірної Португалії встановив нове національне досягнення на чемпіонатах світу, ставши найкращим бомбардиром своєї країни в історії мундіалів.

Другий гол, забитий на чемпіонаті світу-2026 у ворота Узбекистану, став для 41-річного нападника вже десятим у фінальних частинах світових першостей.

Таким чином Роналду випередив легендарного Еусебіу, який протягом десятиліть одноосібно утримував рекорд із дев'ятьма м'ячами.

Особливо символічним є те, що нове досягнення португалець встановив на своєму шостому чемпіонаті світу.

Еусебіу встановив своє досягнення переважно завдяки феноменальному виступу на чемпіонаті світу 1966 року, де забив дев'ять м'ячів та допоміг Португалії здобути бронзові нагороди. Рекорд тримався 60 років, доки його не перевершив Роналду.