Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Легендарний португалець відзначився у матчі проти Узбекистану та став першим футболістом в історії, який забивав на шести мундіалях.

Кріштіану Роналду продовжує переписувати історію світового футболу. У матчі групового етапу між збірними Португалії та Узбекистану легендарний нападник відкрив рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі, блискуче замкнувши точну передачу від Жоау Канселу.

Цей забитий м'яч став для португальця дебютним на поточному турнірі, проте його головна цінність — в історичному статусі. Завдяки цьому голу Кріштіану офіційно став першим гравцем в історії футболу, який відзначався забитими м'ячами на 6 різних чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роки).

Загалом це його 9-й влучний постріл на мундіалях. Роналду зрівнявся з Еусебіу серед португальських бомбардирів на ЧС.