Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 23 червня 2026 року.

Дубль Кріштіану Роналду допоміг Португалії розгромити Узбекистан у другому турі групового етапу ЧС-2026. Команда Роберто Мартінеса реабілітувалася за нічию в першому турі та зробила вагому заявку на вихід до плейоф.

Після невдалого старту проти ДР Конго португальці видали потужний матч і не залишили супернику жодних шансів. Головним героєм зустрічі став Кріштіану Роналду, який уже до перерви оформив дубль та фактично зняв питання щодо переможця.

Ще один м'яч забив Нуну Мендеш, а в другому таймі перевагу європейців збільшили автогол Нематова та точний удар Рафаела Леау. Узбекистан навіть вразив ворота суперника зусиллями Ганієва, але гол був скасований через порушення правил у розвитку атаки.

Португалія повністю контролювала гру та майже не дозволяла супернику створювати моменти. Після цієї перемоги команда Роберто Мартінеса підходить до заключного матчу групи проти Колумбії в чудовому настрої, тоді як Узбекистан у вирішальному поєдинку зіграє з ДР Конго.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Португалія — Узбекистан:

Португалія — Узбекистан 5:0

Голи: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (авт.), Леау, 87

Португалія: Д. Кошта — Канселу (Семеду, 46), Діаш, Вейга, Мендеш — Невеш (Б. Сілва, 76), Вітінья (Леау, 83) — Нету (Консейсан, 46), Б. Фернандеш, Феліш (Трінкан, 63) — Роналду.

Узбекистан: Нематов — Ашурматов, Хусанов, Абуллаєв — Карімов (Жиянов, 90+2), Хамробеков (Мозговой, 46), Шукуров (Есанов, 90+2), Насруллаєв (Аліжонов, 46) — Файзуллаєв (Сергєєв, 73), Ганієв — Шомуродов.



Попередження: Вейга — Хамробеков