Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 23 червня 2026 року.

Національні збірні Англії та Гани зустрічались поміж собою в другому турі чемпіонату світу-2026 у Бостоні.

Команда Томаса Тухеля цього разу зіштовхнулась із дуже добре організованою обороною колективу Карлуша Кейруша, і навіть якщо й створила кілька дуже непоганих моментів біля чужих воріт, але розпечатати рахунок так і не змогла.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Англія — Гана:

Англія — Гана 0:0

Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Геї, Спенс (О'Райлі, 65) — Андерсон (Роджерс, 73), Райс — Мадуеке (Рашфорд, 83), Беллінгем (Езе, 73), Гордон (Сака, 65) — Кейн.

Асаре — Сеная (Оппонг, 88), Аджетей, Опоку, Менса — Їренкі, Парті, Сібо — Вільямс (Аду, 66, Баба, 90+5), Аю (Фатаву, 66), Семеньйо.Попередження: Райс — Вільямс