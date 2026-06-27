Стали відомі стартові склади команд для поєдинку третього туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Панама та Англія.
Букайо Сака, Getty Images
27 червня 2026, 22:56
Національні збірні Панами та Англії зіграють у третьому турі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.
Томас Крістіансен, після поразки від Хорватії (0:1), використав із перших хвилин
Томас Тухель, на тлі нічиєї проти Гани (0:0), залучив до стартового складу Квансу та О'Райлі на фланги оборони, тоді як Сака та Роджерс гратимуть в атаці.
Панама: О. Москера — Мурільйо, Ескобар, Кордоба, Андраде, Х. Гутьєррес — К. Мартінес, Барсенас, Гарві, Х. Л. Родрігес — Т. Родрігес.
Запасні: Мехія, Самудіо, Блекмен, Фарінья, Рамос, Е. Девіс, Міллер, Карраскілья, Діас, Кінтеро, Годой, Яніс, Фахардо, Вотерман, Лондоньйо.
Запасні: Дін Гендерсон, Траффорд, Стоунз, Чалоба, Берн, Спенс, Райс, Дж. Гендерсон, Мейну, Езе, Гордон, Воткінс, Мадуеке, Тоуні.
Англія: Пікфорд — Кванса, Конса, Геї, О’Райлі — Андерсон, Беллінгем — Сака, Роджерс, Рашфорд — Кейн.
Гра Панама — Англія почнеться о 00:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.