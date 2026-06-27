Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку третього туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Панама та Англія.

Національні збірні Панами та Англії зіграють у третьому турі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.

Томас Крістіансен, після поразки від Хорватії (0:1), використав із перших хвилин

Томас Тухель, на тлі нічиєї проти Гани (0:0), залучив до стартового складу Квансу та О'Райлі на фланги оборони, тоді як Сака та Роджерс гратимуть в атаці.

Панама: О. Москера — Мурільйо, Ескобар, Кордоба, Андраде, Х. Гутьєррес — К. Мартінес, Барсенас, Гарві, Х. Л. Родрігес — Т. Родрігес.

Запасні: Мехія, Самудіо, Блекмен, Фарінья, Рамос, Е. Девіс, Міллер, Карраскілья, Діас, Кінтеро, Годой, Яніс, Фахардо, Вотерман, Лондоньйо.



Англія: Пікфорд — Кванса, Конса, Геї, О’Райлі — Андерсон, Беллінгем — Сака, Роджерс, Рашфорд — Кейн.