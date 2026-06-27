Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 28 червня та розпочнеться о 00:00.
Панама — Англія, Getty Images
27 червня 2026, 08:24
У заключному турі групи L зустрінуться збірні Панами та Англії. Для команд цей матч має зовсім різне турнірне значення: англійці перебувають за крок від виходу до плейоф із першого місця, тоді як панамці вже втратили шанси на продовження боротьби. Водночас представники Центральної Америки прагнутимуть завершити свій виступ на мундіалі достойно та подарувати вболівальникам хоча б один позитивний спогад.
ПАНАМА — АНГЛІЯ
НЕДІЛЯ, 28 ЧЕРВНЯ, 00:00 ▪️ МІДОУЛЕНДС СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БУДЕ ПРИЗНАЧЕНО ПІЗНІШЕ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Для Панами цей чемпіонат світу складався непросто. Команда Томаса Крістіансена поступилася Гані та Хорватії з однаковим рахунком 0:1, так і не зумівши відзначитися бодай одним голом. Попри це, обидва поєдинки продемонстрували, що панамці здатні організовано оборонятися й нав'язувати боротьбу навіть кадрово сильнішим суперникам. Особливо болючою стала поразка від Гани, коли вирішальний м'яч було пропущено вже у компенсований час.
Загалом останні результати Панами виглядають неоднозначно. Перед стартом мундіалю команда зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1), перемогла Домініканську Республіку (4:2), але також зазнала розгромної поразки від Бразилії (2:6). Основні надії в атаці покладаються на Ісмаеля Діаса та Хосе Фахардо, тоді як досвідчений капітан Анібаль Годой продовжує залишатися лідером у центрі поля.
Англія під керівництвом Томаса Тухеля поки що не вражає на всі сто відсотків, але впевнено контролює ситуацію в групі. Після яскравої перемоги над Хорватією (4:2) "три леви", на радість ганських шаманів, не змогли розпечатати ворота Гани, зігравши внічию 0:0. Проте чотири набрані очки дозволяють англійцям очолювати квартет перед останнім туром.
Головною зброєю англійців залишається неймовірна атакувальна лінія. Гаррі Кейн продовжує підтверджувати статус одного з найкращих нападників світу, Джуд Беллінгем диригує грою між лініями, а швидкісні вінгери є абсолютно на будь-який смак. Крім того, Тухель має у своєму розпорядженні глибокий склад і може дозволити собі певну ротацію без суттєвої втрати якості.
Очікується, що Панама зробить ставку на щільну оборону та контратаки, намагаючись стримати зіркових суперників якомога довше. Англія ж прагнутиме завершити груповий етап на першій сходинці та підійти до матчів на виліт із гарним настроєм. З огляду на різницю в класі та кадровому потенціалі саме європейська команда виглядає беззаперечним фаворитом протистояння.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Панами з коефіцієнтом 16.0, а ймовірний успіх Англії оцінюється в 1.18. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 7.50.
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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ПАНАМА : Мехія — Мурільйо, Ескобар, Блекмен, Гарві — Барсенас, Годой, Карраскілья, Яніс — Фахардо, Діас
АНГЛІЯ : Пікфорд — Джеймс, Стоунз, Геї, Лівраменто — Райс, Мейну, Беллінгем — Сака, Кейн, Рашфорд
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:3
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