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Для Панами цей чемпіонат світу складався непросто. Команда Томаса Крістіансена поступилася Гані та Хорватії з однаковим рахунком 0:1, так і не зумівши відзначитися бодай одним голом. Попри це, обидва поєдинки продемонстрували, що панамці здатні організовано оборонятися й нав'язувати боротьбу навіть кадрово сильнішим суперникам. Особливо болючою стала поразка від Гани, коли вирішальний м'яч було пропущено вже у компенсований час.

Загалом останні результати Панами виглядають неоднозначно. Перед стартом мундіалю команда зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1), перемогла Домініканську Республіку (4:2), але також зазнала розгромної поразки від Бразилії (2:6). Основні надії в атаці покладаються на Ісмаеля Діаса та Хосе Фахардо, тоді як досвідчений капітан Анібаль Годой продовжує залишатися лідером у центрі поля.

Англія під керівництвом Томаса Тухеля поки що не вражає на всі сто відсотків, але впевнено контролює ситуацію в групі. Після яскравої перемоги над Хорватією (4:2) "три леви", на радість ганських шаманів, не змогли розпечатати ворота Гани, зігравши внічию 0:0. Проте чотири набрані очки дозволяють англійцям очолювати квартет перед останнім туром.

Головною зброєю англійців залишається неймовірна атакувальна лінія. Гаррі Кейн продовжує підтверджувати статус одного з найкращих нападників світу, Джуд Беллінгем диригує грою між лініями, а швидкісні вінгери є абсолютно на будь-який смак. Крім того, Тухель має у своєму розпорядженні глибокий склад і може дозволити собі певну ротацію без суттєвої втрати якості.

Очікується, що Панама зробить ставку на щільну оборону та контратаки, намагаючись стримати зіркових суперників якомога довше. Англія ж прагнутиме завершити груповий етап на першій сходинці та підійти до матчів на виліт із гарним настроєм. З огляду на різницю в класі та кадровому потенціалі саме європейська команда виглядає беззаперечним фаворитом протистояння.