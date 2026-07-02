Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку плейоф чемпіонату світу-2026, який відбудеться 3 липня, розпочавшись о 02:00.

У рамках 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Португалії і Хорватії.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИПНЯ, 02:00 ▪️ ТОРОНТО СТЕДІУМ, КАНАДА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Португалії не надто вразила своїми виступами перед плейоф, якого дісталася фінішувавши другою в квартеті з ДР Конго, Узбекистаном і Колумбією. П'ять із шести голів колектив Роберто Мартінеса забив у ворота аутсайдера. П'ять очок під час групового етапу ЧС португальці набрали втретє в XXI столітті, раніше двічі попрощавшись із турніром за підсумками першого ж матчу на виліт.

Невдачі на самому старті плейоф спіткали національну команду Португалії у 2010 і 2018 роках. Її шанси уникнути подібного сценарію зростуть, якщо капітан португальців Кріштіану Роналду відкриє лік своїм голам у поєдинках на виліт із мундіалю. Вісім попередніх спроб не увінчалися успіхом, але взяття воріт хорватів у своєму виконанні в інших турнірах він святкував уже двічі.

Збірна Хорватії доволі очікувано фінішувала другою в квартеті з Англією, Панамою й Ганою, вперше з 2014 року зазнавши поразки в матчі групового етапу мундіалю. Хорвати мріють утретє поспіль завершити чемпіонат світу в топ-3, але, з огляду на турнірну сітку, досягнути цього колективу Златко Далича буде вкрай важко навіть у разі успіху завтра.

Національна команда Хорватії має тільки одну звитягу над португальцями при двох нічиїх і семи невдачах, але й той один успіх припав на контрольний поєдинок. Тим не менш, хорвати неодмінно давали бій у більшості минулих очних зустрічей і цього ж від них варто очікувати й у майбутньому протистоянні на Торонто Стедіум.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Португалії з коефіцієнтом 1.77, тоді як імовірність успіху збірної Хорватії оцінюється в 4.75. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.75.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОРТУГАЛІЯ: Кошта — Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш — Вітінья, Ж. Невеш — Нету, Фернандеш, Феліш — Роналду

ХОРВАТІЯ: Лівакович — Станішич, Понграчич, Шутало, Гвардіол — Модрич, Ковачич — Батуріна, П. Сучич, Перішич — Будімір

🏆 СІТКА ТУРНІРУ

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📊 ПОТОЧНА ФОРМА

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