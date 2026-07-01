Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нагельсманн на межі звільнення після провалу на ЧС-2026.

Колишній головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп є головним кандидатом на посаду наставника національної збірної Німеччини. Він може замінити Юліана Нагельсманна, чиї позиції критично похитнулися після невдалого виступу Бундестім на чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, подальша співпраця з чинним головним тренером Юліаном Нагельсманном виглядає практично виключеною. Головною причиною став ранній та несподіваний виліт команди з ЧС-2026 після болючої поразки від збірної Парагваю.

Керівництво Німецького футбольного союзу розглядало вихід команди щонайменше до 1/8 фіналу як абсолютний мінімум на цей турнір. Оскільки це завдання було провалене, підтримка Нагельсманна в президії організації стрімко зникла. І хоча остаточне рішення щодо його майбутнього ще не ухвалено, відставка виглядає питанням часу.

На тлі цих подій ідеальним кандидатом на порятунок Бундестім виглядає Юрген Клопп. Як стверджує інсайдер, іменитий німецький спеціаліст, який обіймає посаду керівника у концерні РБ після відходу з Ліверпуля, цілком готовий очолити національну команду.

Зазначається, що Клопп погодиться на цю посаду та прийме пропозицію від Німецького футбольного союзу, щойно вона надійде офіційно. Нагадаємо, раніше Юрген розкритикував рішення арбітра після вильоту Німеччини.