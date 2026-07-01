Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Англії оформив дубль у матчі проти ДР Конго та піднявся до числа найкращих бомбардирів в історії мундіалів.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн продовжує переписувати історію чемпіонатів світу. У поєдинку 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Демократичної Республіки Конго капітан "трьох левів" відзначився двома забитими м'ячами, які принесли англійцям путівку до наступної стадії.

Перший гол став для Кейна 12-м у фінальних стадіях чемпіонатів світу. За цим показником англійський форвард зрівнявся з легендарним бразильцем Пеле.

Втім, на цьому нападник не зупинився. Згодом Кейн оформив дубль, довівши свій загальний доробок до 13 голів на мундіалях. Таким чином він перевершив Пеле та повторив рекорд знаменитого французького бомбардира Жюста Фонтена, який також має 13 забитих м'ячів у фінальних турнірах чемпіонатів світу.

Під час чемпіонату світу-2026 Кейн залишається ключовою фігурою в атаці збірної Англії та вкотре підтверджує свій статус одного з найкращих форвардів сучасності.

Нагадаємо, що найкращим бомбардиром в історії ЧС є Ліонель Мессі (19 голів), а його найближчий переслідувач — Кіліан Мбаппе (18).