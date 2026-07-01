Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 2 липня 2026 року.

Англія здійснила камбек проти ДР Конго завдяки пізньому дублю Гаррі Кейна та вийшла у 1/8 фіналу ЧС-2026.

Матч в Атланті почався для "трьох левів" невдало: конголезці швидко скористалися помилкою оборони та відкрили рахунок уже на старті зустрічі. Після цього англійці довго не могли знайти ритм і створити достатню кількість моментів.

У другому таймі тиск Англії став постійним, і команда зрештою дотиснула суперника. Гаррі Кейн спочатку зрівняв рахунок після подачі з флангу, а наприкінці зустрічі забив переможний м’яч, оформивши дубль.

Англія проходить далі, але гра залишила чимало запитань перед наступним раундом, де на команду чекає Мексика.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Англія — ДР Конго:

Англія — ДР Конго 2:1

Голи: Кейн, 75, 86 — Сіпенга, 7

Англія: Пікфорд — Спенс (Езе, 71), Конса, Геї, О’Райлі — Андерсон, Райс (Стоунз, 90+1) — Мадуеке (Сака, 61), Беллінгем, Рашфорд (Гордон, 61) — Кейн.

ДР Конго: Мпасі — Ван-Біссака, Мбема, Туанзебе, Масуаку (Й. Каємбе, 89) — Мукау (Е. Каємбе, 76), Мутуссамі (Ф. Маєле, 89), Садікі — Мбуку (Елія, 64), Вісса, Сіпенга (Бонгонда, 76).



Попередження: Беллінгем — Садікі