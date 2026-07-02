Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 2 липня 2026 року.

Національні збірні Бельгії та Сенегалу зустрічались поміж собою в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Сієтлі.

Команда Папа Тьява доволі швидко почала диктувати власні правила гри суперникам і забила гол посеред першого тайму.

А потім "Леви Теранги" відзначились і вдруге після перерви, у наслідок чого "Червоні дияволи", здавалося б, остаточно втратили контроль над грою.

Однак виявилось, що колектив Руді Гарсії був готовий не просто здивувати нас швидким камбеком у овертаймі, а ще й виграти цей матч за рахунок пенальті незадовго до потенційної лотереї.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Бельгія — Сенегал:

Бельгія — Сенегал 3:2

Голи: Лукаку, 86, Тілеманс, 89, 120+5 (пен.) — Х. Діарра, 25, І. Сарр, 51

Бельгія: Куртуа — Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер (Меньє, 78) — Тілеманс, Ванакен (Морейра, 63) — Троссар (Онана, 109), Де Брюйне (Раскін, 56), Доку (Лукебакіо, 56) — Де Кетеларе (Лукаку, 46).

Діав — Діатта, Сісс, Ніакате, Якобс (Малік Діуф, 90+3) — Х. Діарра (П. М. Сарр, 73), І. Гує (Б. Ндіає, 95), П. Гує (Камара, 66) — І. Ндіає (І. Мбає, 73), І. Сарр, Мане (Джексон, 93).Попередження: Мехеле — Камара