Команди зіграли в дуже обережний футбол у основний та додатковий час, а під час лотереї "кенгуру" почали хибити.
Австралія — Єгипет, Getty Images
03 липня 2026, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Австралія — Єгипет 1:1 (2:4 — пен.)
Голи: Хані, 55 (авт.) — Ашур, 13
Австралія: Біч (Раян, 119) — Чиркаті, Суттар, Геррінгтон — Бос (Тревін, 46), О’Ніл (Окон-Енгстлер, 91), Ірвін, Бехич — Вольпато (Хрустич, 74), Меткалф (Мабіл, 91) — Іранкунда (Туре, 74).
Єгипет:
Шобейр — Хані, Рабія, Ібрагім, Хафез (Трезеге, 80) — Фатхі (Абдельмагід, 67), Аттія (Сабер, 120+1) — Ашур, Салах, Зіко (Хассан, 67) — Мармуш (Абделькарім, 106).
Попередження: Хассан, Ібрагім