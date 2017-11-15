Аргентина

Сборной Аргентины не лучшим образом даются встречи с Нигерией.

Аргентина в товарищеском матче уступила Нигерии 2:4, хотя лидировала 2:0 по ходу матча.

"Суперорлы" стали первой с 2011 года командой, забившей Аргентине четыре мяча. К слову, в предыдущий раз огорчали "альбиселесте" тоже нигерийцы.

El último equipo que le había hecho 4 goles a la Selección Argentina ¡fue justamente Nigeria! En el triunfo 4-1 del 2011. pic.twitter.com/HR0y3PNIHa — SportsCenter (@SC_ESPN) 14 ноября 2017 г.

Кроме того, это поражение стало для Хорхе Сампаоли первым во главе сборной Аргентины. До этого он выиграл 4 раза и трижды сыграл вничью.

Поражение от Нигерии стало не единственным неприятным моментом для Аргентины. В перерыве матча нападающий аргентинцев Серхио Агуэро потерял сознание. Серхио доставили в больницу для дальнейшего обследования.

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