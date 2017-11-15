Сборной Аргентины не лучшим образом даются встречи с Нигерией.
Аргентина - Нигерия, getty images
15 ноября 2017, 01:50
Аргентина в товарищеском матче уступила Нигерии 2:4, хотя лидировала 2:0 по ходу матча.
"Суперорлы" стали первой с 2011 года командой, забившей Аргентине четыре мяча. К слову, в предыдущий раз огорчали "альбиселесте" тоже нигерийцы.
Кроме того, это поражение стало для Хорхе Сампаоли первым во главе сборной Аргентины. До этого он выиграл 4 раза и трижды сыграл вничью.
Поражение от Нигерии стало не единственным неприятным моментом для Аргентины. В перерыве матча нападающий аргентинцев Серхио Агуэро потерял сознание. Серхио доставили в больницу для дальнейшего обследования.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.