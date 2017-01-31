Англия

Нападающий Селтика Мусса Дембеле оказался нужен Челси, однако футболист останется в Шотландии.

GFFN информирует о том, что Синие предлагали за 20-летнего центрфорварда 35 миллионов фунтов, однако Селтик не согласился продать игрока.

Сообщается, что Кельты просят на пять миллионов фунтов. Несмотря на дискуссии среди клубов, сам игрок написал в своем Twitter, что никуда этой зимой не перейдет.

На счету футболиста молодежной сборной Франции 20 голов и пять ассистов в 38-ми матчах за Селтик в нынешнем сезоне. За U-21 Ле Бле Дембеле забил четыре мяча в четырех встречах.