Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал отсутсвие в основном составе Люка Шоу.

Главный тренер Красных дьяволов Жозе Моуриньо прокомментировал то, что 21-летний защитник Люк Шоу не выходил на поле в матчах Премьер-лиги за МЮ с конца октября 2016 года.

"Потенциально у Шоу есть большие возможности, что мне очень нравится. Но одно дело говорить о потенциале, а другое — видеть от футболиста в реальности то, что хочет тренер. Шоу должен тренироваться так же, как Мхитарян. И тогда получит право играть постоянно", - цитирует Моуриньо Sky Sports.

Отметим, что 26 февраля состоится финальный матч Кубка английской лиги между МЮ и Саутгемптоном.